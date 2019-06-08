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220萬元「K仔」扮咖啡粉 運輸工人商場提貨落網

2019-06-08 列印
■海關展示檢獲的證物。
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　　香港海關懷疑有人以咖啡粉掩飾進行運毒​，暗中調查破案！海關前日在旺角進行反毒品行動期間，檢獲一批共約三公斤俗稱「K仔」的懷疑氯胺酮，估計市值約二百二十萬元。一名二十七歲男子被捕並控以一項販運危險藥物罪名，今日在西九龍裁判法院提堂。

　　海關人員昨在旺角一個商場截查一名男子，在其手持的兩個紙皮箱內發現大量食物，每箱中有六盒疑似咖啡粉，內藏三十六小包懷疑氯胺酮，各重一點五公斤，兩紙皮箱中共檢獲約三公斤懷疑氯胺酮，將其拘捕。

　　涉案男子二十七歲，報稱是運輸工人，曾因其他罪行有前科。相信是收取酬勞前來領取毒品，再交予毒品集團，已被落案控以一項販運危險藥物罪名，今日在西九龍裁判法院提堂。

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