  • 2019年6月8日 星期六
  • 31º
  • 69%
熱門： 大媽辣身舞汽油彈餐牌端午節

日報新聞 > 港聞

教局改革 家長學生有預算 ﻿升中自行收生﻿﻿擬提前公佈﻿

2019-06-08 列印
■教育局建議於二○二○年度學年起，中學須提前公佈自行收生結果。
Previous Next

　　升中可算是家長和子女其中一個人生轉捩點，但現時升中生對自己在自行分配學位階段時有否獲取錄，直至七月為止是一無所知。教育局建議於二○二○年度學年起，要求中學提前通知自行分配學位階段獲取錄生，為家長和升中生在面對選校時，提供更明確方向。

　　教育局早前向立法會提交文件表示，現時家長及升中生對是否在「自行分配學位階段」獲取錄一事，大多都是屬「不知情」，再「心驚驚」參與統一派位。一直有家長就這個安排向教育局反映，希望能及早知悉自行分配學位申請結果。

　　教育局終就此問題作出回應，並打算推出新安排，要求中學於三月底前完成自行階段甄選程序，然後再於指定日期通知取錄生，通知其家長及升中生可毋須參與統一派位；同樣家長和升中生亦需要在指定時間內，決定是否保留該中學學位。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd