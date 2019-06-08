﻿林木見習生淪為雜工 資深樹藝師另起爐灶﻿

本港樹木管理問題為人詬病多時，政府有意推展樹藝及園藝業見習生計劃，資助業界吸納新血，惟細節未出，即惹起前線爭論。業界指，現有制度不重視經驗及年資，未能挽留有經驗的樹藝師，見習生計劃只會加劇「前門入，後門走」的惡性循環，更恐樹藝實習生隨時淪為廉價園藝雜工。樹木管理人員註冊制度討論已久，樹藝及園藝業《能力標準說明》料於年底出爐，但同樣是指引未出就被指無用，多位資深樹藝師決心另起爐灶，醞釀成立專業學會，自行守護行業形象。



根據發展局提交立法會的文件，局方曾研究估算，本港在一八年約有七百五十名樹木管理人員短缺，認為須加快培訓新人入行，擬於今年第四季推出「城市林務發展基金」，投放二億元，提供學習資助及在職培訓資助。不過，資深樹藝師劉文忠指出，現職樹藝師流失率高，才是引致行內人手不足的主因。他解釋，港府管理的樹木全港最多，是樹藝師的「最大僱主」，但礙於外判樹木管理合約以價低者得為中標原則，同一項目的中標價多年來不升反跌，令不少樹藝師未有按年資加薪，並認為行業缺乏前景而轉行。



劉文忠認為，樹藝師累積兩三年經驗後，可從過去僅判斷樹木是否有即時危險，昇華至分辨惡化中的樹木，甚至是提早進行補救措施，令樹木不用被砍，「樹木風險評估不算難做，如何保養才是最考功夫。」



為吸引新人入行，港府更擬推出見習生計劃，每月向見習生提供津貼，讓私人公司可以較低薪金，聘請畢業生在職培訓。劉文忠預計，見習生計劃將弄巧反拙，僱主為增加投標的價格競爭力，有機會聘請大量平價見習生，較有年資的樹藝師最終因為「人工高」而被逼走，「整個做法都是不重視經驗，加上行內借名、外判、圍標的事情不時聽聞，行業變成要出蠱惑才有錢賺，很不健康。」



中華樹藝師公會會長歐永森（見圖）毫不看好見習生計劃的成效，他不諱言，政府原冀資助業界招聘樹藝新血，但計劃適用於樹藝及園藝業，而非專門為樹藝人員而設，從園藝公司聘請各大院校樹藝課程實習生的情況，不時見到年輕人淪為廉價雜工，沒法邊學邊做樹藝工作。



業界指缺乏專業規管



歐永森指，受聘於園藝公司的實習生被「搵笨」，高達九成工作範疇均屬園藝，餘下一成始為搬樹頭、鋸木等地面樹藝工作，故他有理由相信，日後僅得僱主受惠於見習生計劃，「園藝公司最缺雜工，平時聘請一個女工日薪約為九百元，僱用見習生則只需二、三百元，可節省很多薪酬成本。」



香港園境師學會認可樹藝師小組主席陳元敬認同，見習生計劃是治標不治本。現有投標制度除了不重視經驗及年資外，他認為行業目前缺乏專業規管，業界即使出蠱惑，也難以監管。事實上，園境師學會早在一二年，已訂立認可樹藝師的認證計劃，但相關認可並無法律約束力。醞釀已久的《能力標準說明》，原本亦為提升行業從業員的水平及專業形象，惟此舉卻令樹藝業界非常「勞氣」，恐行業標準只會變成政府標書的門檻，行業反而「愈搞愈不專業」。



作為樹藝及園藝行業培訓諮詢委員會一員的歐永森，早前他接獲多位有逾十年經驗的資深樹藝師「投訴」，質疑資歷架構無法如實反映資深樹藝的經驗，迫使他們另起爐灶籌備成立專業學會，制定註冊樹藝師（RA）及註冊攀樹師（RTW）認證。他透露，RA會員須持有樹藝相關學士或以上的學位、三年工作經驗及報讀持續學分，更須接受評審委員會的入會面試及簽署道德操守協議，「若有違規可被處罰，甚至釘牌。」







