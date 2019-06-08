﻿「黃標籤」須撤出地盤﻿ ﻿機主賤賣機械保生計﻿

政府工務工程減少，建造業界近年工作不足，在困難之際，多個工務工程地盤近日突然不准廢氣排放標準較低的「黃標籤」非道路移動機械入地盤工作，逾千流動發電機、挖泥機、吊機變成「垃圾」，機主即時面臨執笠危機。政府四年前修訂《空氣污染管制規例》時，豁免逾三萬部舊機標籤，提出避開賠償及資助方案。近日地盤大判卻率先拒絕舊機入地盤，大批單頭機機主即時無工開。業界人士批評，做法形同趕盡殺絕，逼業界賤賣機械，而排放標準較高的「綠標籤」機械動輒數十萬，有單頭機機主為保生計，賣機後由「老闆」變「員工」，部份更索性提早退休。



非道路移動機械包含流動發電機、挖泥機、吊機、推土機、鑽機及升降平台等，政府早在一五年十二月推出新例，要求受規管機械須符合歐盟第IIIA期排放標準，合資格的機械可獲核准標籤（俗稱「綠標籤」），一五年十一月前已在使用的機械，則須向環保署申領豁免標籤（俗稱「黃標籤」）。香港非道路移動機械協會理事鍾偉康指，近日接獲多位行家通知，指政府工務工程轉用「綠標籤」機械，要求持有「黃標籤」的舊機撤出，「一道指令，就令所有辛苦買下來的機械變成垃圾！」



發展局一五年已有為「黃標籤」舊機定下使用期，一九年六月一日起招標的工務工程合約，將一律使用「綠標籤」。不過，鍾偉康表示，早在一五年新例實施不久，部份工務工程大半已率先執行指令，一五至一七年尚有七成工程接受「黃標籤」，一七年後只剩一半，如今的情況雪上加霜。他更指，當年環保署為逾三萬部舊機發出「黃標籤」，估計目前受影響的業界逾千人，其中不少是購入一兩部機械的單頭機機主。



雖然政府早有文件預告，但註冊小型工程承建商簽署人協會主席黃永華稱，措施令不少業界措手不及，「當年工程量多，不少人都買機做長遠投資，事前完全未聽聞過政府有意淘汰舊機。」他引述有政府人員辯稱，事前有諮詢業界意見，但他懷疑，政府僅向大企業透露信息，忽視行內大批單頭機主，令人大失預算。



機主稱損失慘重



從事流動發電機租賃維修業務的順達電機負責人李先生表示，私人承建商早在一五年已陸續停用「黃標籤」發電機，現在連工務工程合約也只准「綠標籤」發電機進入地盤，變相迫使業界加快換機步伐。他近年已陸續換上新機，惟「綠標籤」發電機的價格介乎十多萬至一百多萬元左右，價錢按發電量遞增，投資金額高，「（放棄）舊機政府沒有補償，買新機動輒過百萬元，但為做生意只能『焗換』，利潤愈來愈低。」



非道路移動器械判頭林先生（化名）曾擁七部「黃標籤」機械，自政府新指引出爐，他以賤價把舊機賣出，再購入「綠標籤」機械，損失不少。以他其中一部挖泥機為例，購入價為三十五萬，用上三年即遇上新政出爐須出售，遭壓價只能收回十萬，「原本我的機器已經斷供，將要迎接收成期，現在又要重新再來。」鍾偉康知悉，有將近退休年齡的工人賣走辛苦斷供的機械，重新跟隨判頭打工，亦有判頭所持的「黃標籤」機械較多，無力再買新一批「綠標籤」轉型，被逼提早退休。



