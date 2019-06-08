陳卓禧﻿沒贏在起跑線 寄語年輕人勿忘初心﻿

據最新一期《東周刊》報道，打從黃色雨傘被賦予了另一種意義，社會似乎進入了不能不表態的年代，非友即敵。曾在畢業典禮上嚴詞訓斥不尊重國歌的學生，香港專業進修學院校長陳卓禧即時爆紅，有輿論大讚他是第一位敢於「是其是，非其非」；同時亦有人指斥他政治取態……又是一場水火不容的較量。他的勇，也彷彿令他成為大專院校界代言人，但凡大學生有何出位行徑，犯規應否被逐出校，都愛找他評論一番。談起此事，陳卓禧笑意從容，「我其實尊重他們對國家的不同看法，那次的重點不在這裏……」



中學畢業即投身社會，二十多歲才重拾書本考會考再上大學，陳卓禧校長迂迴的成長經歷大概在說明，我們都得有初心如一、擇善固執的勇氣。受過良好教肓，身居能一展所長的職位，去年更當選政協委員，用現在流行的說法，文質彬彬的陳卓禧該能歸入「人生勝利組」的一類，也是被不少年輕一代標籤為「堅離地」的一群。但事實是，他從沒有亮麗起跑線，曾經也是個出身基層的屋邨仔，甚至因為經濟問題而要放棄學業，他的成長路，是這一代人無法想像的。



因為家境清貧，身為長子的他在完成中五後，即使成績不俗，也決定投身社會幫補家計。「第一份工作是在一間很小的私校做教師，教了六七年，慢慢發現社會改變了，中五學歷不足夠，身邊也有不少朋友再次升學，於是也有了這念頭，決定重回校園。」當時他已二十多歲。



由老師回歸成為超齡中學生



《東周刊》報道，由中學老師回歸到中學生的身份且超齡，不過陳卓禧倒是勇往直前，他說是朝目標進發。自修、上補習班、再參加會考，然後他帶點冒險地放棄了入讀專上學院的機會選擇升讀中六，只因「算過自己有考上大學的可能」，本已成為老師的他，再次上學去。



當日的情景，他依然歷歷在目，「混身不自在」，還有尷尬位是不時要設法不暴露真實年齡！沒給學習難倒，反而是陳校長重投校園的第一個難關。至於第二個難關，是父親的沉默。「記得告訴父親我想再唸書，他沒有回應，以為他會支持我，原來不是。後來我也理解，全家只有他工作，他年紀漸大，弟妹還小，經濟會有壓力。」選定了的路還是要走下去。



靠積蓄唸完中六，陳卓禧考上大學，即找兼職，大學的四年間，雖不能每月付家用，但仍能給家人一定的經濟支持。



陳校長的大學生涯在八十年代初，當時中大校園仍是「火紅年代」，學生聚焦中英就香港前途的談判。前年陳校長因為嚴詞斥責不尊重國歌的學生而爆紅，多少關乎他對愛國的堅持，讓人想當然地以為，他會是個衝鋒陷陣的尖兵。



不愛走在最前線 樂做見證者



意外地，「我從來不愛走在最前線」這句話，在訪問中出現過多遍，他自言少參與學生運動，更愛做個見證者。「我有和同學去機場迎接戴卓爾夫人，他們是舉牌反對三個不平等條約，而我以學生報成員身份，在旁拍照記錄這時刻。」主修新聞系的他是校園報章《中大學生》的創辦人之一，也曾辦校園電台，一個傳媒人就該客觀而具時代觸覺，學生階段的他，早就演繹着這身份。



新聞系畢業生從事新聞行業該是順理成章，陳校長的職業生涯卻又一次出人意表。九七年，陳卓禧接任了港專校長一職。他引用以前一個同事的形容：做記者只像在麻將枱旁的旁觀者，永沒出牌的份兒。反而在高等教育仍未普及的當年，發展教育對社會更具影響力。在「一推一拉」下，就這樣再全身投入教育，一走二十年。



陳校長的成長路稱不上有波折，但處處出人意表。原本讀理科，卻因高考成績最出色是中文而轉讀文科；成了新聞工作者，機緣巧合下又折返教育路。時代會變，人得靈活應對，陳校長認為，重要的是別忘了初心，面對複雜的政治環境如是，個人的處事態度亦如是。



「我來自基層，爸爸是工廠工人，我的成長也和基層完全一致。現在雖然生活環境離開了基層，但依然希望心理距離不會太遠。而港專也一樣是和基層同成長，希望可以為基層做得更多。」



陳校長承認，自己成長的年代，年輕人比現在幸運，能上大學，就有穩定理想的事業。他寄語同樣「沒有贏在起跑線」的年輕人，「影響力不在於你有多少條件，身處在甚麼位置，只要拿出真心，保持衝勁與熱誠，對的時間做對的事，地位與財富也總能在變化中有所提升。」



