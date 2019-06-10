﻿上街反修例 大會：103萬 人數破紀錄 警方：24萬

政府強推修訂逃犯條例，激起港人上街抗爭。民陣發起反對修訂《逃犯條例》大遊行，眾多市民昨天響應，維園人山人海，遊行行列龐大，逼爆高士威道及軒尼詩道六條東西行車線，他們高呼「林鄭下台」、「李家超下台」、「鄭若驊下台」及「撤回惡法」等口號。人群抵達政府總部後，大批人留下集會。民陣公佈有一百零三萬人參加遊行，打破○三年七月一日五十萬人遊行的紀錄，警方則估計最高峰時有二十四萬人。



昨天中午起，大批市民湧往維園草坪集會，未及二時維園草坪聚集近三萬人，數以千計市民港鐵銅鑼灣站下車後沿東角道趕來。主辦單位民陣決定大遊行提早出發，由原訂三時正提前四十五分鐘起步。



帶頭隊伍由民陣召集人岑子杰以及多位前任和現任立會議員組成，當中包括李柱銘、吳靄儀及梁耀忠等，他們手持「反送中」及印有林鄭月娥頭像的巨型橫額，沿高士威道、軒尼詩道往中環政總。遊行人士有老有幼，藝人何韻詩、黃耀明及前全國政協劉夢熊亦有參與。示威者手持「反送中」標語，響應大會呼籲，以中及英文高呼「林鄭下台」、「李家超下台」、「鄭若驊下台」及「撤回惡法」等口號，讓外國人聽得懂，明白港人「反送中」的決心。沿途有不少店舖提供免費樽裝水。



集會人士分批出發，更多人加入維園集會，他們無懼酷熱天氣，維園集會人數愈來愈多，大會斥警方有意「折磨」自由表達意見的市民，一度呼籲市民前往足球場區自行覓路加入遊行隊伍。



同時，趕赴維園的市民逼爆港鐵銅鑼灣站、天后站及九龍旺角站、尖沙咀站，港鐵採取人潮管制措施，暫停部份車站上落客；天后站出現列車飛站，市民改在炮台山下車後步行加入，另有大批人從東角道、鵝頸橋等地加入大遊行。



港鐵站人潮管制



帶頭隊伍三時四十五分抵達中環政總，仍滯留維園的參加者擠滿六個足球場。民陣全程呼籲「人數是關鍵」，讓全世界看到港人反修訂的決心，因此趕往維園的人一直不斷，直至傍晚六時半，最後一批市民才出發加入遊行隊伍。



警方本來只容許遊行隊伍使用其中三條行車線，參與者實在太多，警方最終下午四時開放全部六條行車線，即使如此，遊行人士也要晚上近十時許才全部抵達政總。參與遊行的社聯行政總裁蔡海偉表示，修例爭議大，政府應提供更多時間讓社會討論，不應草率地推上立法會。



民陣隨後在政總外集會及帶領群眾「預演包圍立法會」，沿立會及政總遊行一圈，民陣強調如當局不在一周內撤回修例，勢不罷休，即會發動市民包圍立會。



政府發言人表示，參加遊行人數雖然很多，遊行大致上和平有序，《條例草案》將如期於周三在立法會恢復二讀辯論。發言人又稱，政府已多次詳細解釋提出修例原因，相關官員的親身解說有助消除誤解，因此政府會繼續接觸各方及聆聽，透過冷靜和理性討論釋除疑慮。



