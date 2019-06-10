﻿激進派夜圍政總爆衝突 警龍和道添美道驅趕

民陣反修例大遊行昨天經過八句鐘和平示威，至凌晨爆發激烈衝突，數以百計的激進的蒙面示威者似有目的而來，暴力衝擊立法會，肆意以鐵馬、鐵枝及消防鐵欄襲擊警員，警方施放胡椒噴驅趕，有警員及記者受傷。雙方持續對抗約二十分鐘，大批防暴警察到場增援驅散暴徒，惟仍有逾千人在立法會外一帶聚集與警方對峙，並不斷堆放鐵馬，企圖進行第二輪衝擊，警方今晨一時許驅散示威者。



大遊行昨晚十時結束，香港眾志以及多個獨派組織自發組織後續行動，其中眾志佔領政總東翼停車場出口，要求與特首林鄭月娥對話。至凌晨零時，數以百計戴口罩、穿黑衣示威者衝擊立法會大樓，警方勸喻人群離開，多次高舉紅旗發出警告，惟示威者未有理會，開始在龍和道一帶推倒鐵馬，企圖佔據已列封鎖區域的位置，強闖立法會。數十名警員一度退至圍欄防守，取出警棍及胡椒噴劑戒備。



未幾示威者失控，抬起鐵馬、鐵枝、拆毀消防鐵欄及水樽雜物擲向警察，有警員和記者被擊中受傷，其中一名警員更血流披面，警員向暴徒噴胡椒噴劑，又以警棍驅趕，互相追逐，情況相當混亂，有示威者滾在地上，彼此拉扯一輪，警員將部分暴徒制服拘捕，大部分示威者被驅趕離至添美公園草地及龍和道，眾人仍聚集不肯散去，並大聲叫囂，衝突持續約二十分鐘，警方「速龍小隊」增援而至，暫時控制場面。



警方其後重新部署，架起鐵馬，以防示威者再度衝擊立法會。至今晨一時許，警方開始進行驅散行動，將示威者逼出龍和道，雙方又再爆發衝突，而聚集立法會外的示威者大致被驅走。



警察公共關係科高級警司江永祥，今晨在現場強烈遣責示威者公然襲擊警員，漠視法紀，警方會絕不姑息及嚴肅跟進。江又指民陣發起的遊行於昨晚十一時五十九分結束，示威者在立法會外一帶聚集是非法集會。



民陣遊行昨午二時許在維園出發，多個港獨、本土派團體如學生獨立聯盟、香港民族陣線，已事先張揚有遊行結束後有其他行動。



民陣遊行大致和平進行，至昨晚七時半，有六名蒙面青年在夏慤道衝出馬路，以鐵馬和身軀阻擋車輛，圖再發動佔領行動，警員趕至被對方推撞，須出動胡椒噴劑驅散滋事者，警方「速龍小隊」其後進駐現場，嚴防「佔鐘」，而金鐘亦有兩個垃圾桶起火。警方較早前表示，昨日遊行警方就四宗案件共拘捕七人，涉及刑毀、襲警等，至於午夜的衝突有多少人受傷及被捕仍待公佈。



