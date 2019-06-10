﻿封鎖線被衝越﻿﻿ 警拘七示威者﻿

大批市民參加反修訂逃犯條例大遊行，人數龐大，部份市民行至灣仔鵝頸橋時，因停下後良久仍未能前行鼓譟，有情緒激動者與警方發生衝突，企圖衝越封鎖線，警方兩度舉起紅旗阻止。警方表示，遊行期間共拘捕七人，分別涉嫌襲警、刑毀及襲擊等。







警察公共關係科高級警司江永祥表示，昨午遊行人士在維園出發往政府總部期間，人數眾多，昨午約三時四十五分，大批遊行人士步行至灣仔軒尼詩道西行線鵝頸橋底時，遊行人士太多，加上警方封鎖部份路面，部份遊行人士因未能繼續通過，要求開路及企圖衝越警方封鎖線，衝出軒尼詩道東行線被阻止，市民一度與警員發生推撞及衝突。



其間現場及附近街站共發生四宗案件，包括一名穿黑衣長髮男子，不理在場警員勸阻，企圖衝越警員封鎖線跑出軒尼詩道東行線馬路，與警員發生糾纏及涉嫌襲警被捕。另有三宗案件涉及一個街站，六名人士涉及刑事毀壞及普通襲擊被捕。



的士巴士被圍困



江永祥高級警司稱，衝突期間，警員多番勸止部份激動市民不要衝越封鎖線到東行線，同時有人呼籲遊行市民在其他道路插隊進入遊行隊伍，以免遊行路線受阻塞。雙方對峙約十五分鐘後仍未停止，警員兩度舉起紅旗，警誡企圖衝越封鎖線市民停止，否則會使用適當武力，幸未發生不愉快事件。



由於遊行市民絡繹不絕，警方被迫開放軒尼詩道東行線，將軒尼詩道六條行車線全開時，有多輛巴士、的士等未及駛離路面，被市民圍困逾一小時才能離開。另外，至晚上八時許，有遊行人士抵達夏愨道時，聚集阻塞路面不肯離去，警員勸喻不果後，一度舉起黃旗呼籲聚集市民離開。



