坐船梅窩出市區 坐輪椅也要來 為了下一代以行動反修例

大批市民昨天響應民陣號召，上街反對修訂逃犯條例，當中有不少年青夫婦帶着子女，以往是遊行稀客，甚至是首次行出來，身為家長的強調，希望為下一代提供更好環境，故以行動表達反對政府強推惡法。



趙先生與太太帶同十二歲兒子從梅窩坐船到港島，一家三口參加反修訂逃犯條例大遊行。他說：「今次情況不同以往，所以十分需要行出來，政府不應一意孤行，明知有好多人上街，仍壓制示威，故意不開放多個出口造成混亂。」趙太則指，為了下一代，所以帶兒子上街，自己也有教兒子何謂逃犯條例，認為港府將香港慢慢內地化。



天水圍的彭小姐與丈夫和六歲的女兒前來，她說：「我想讓女兒知道真相，教導小朋友不認同就需要發聲。」對於警方只開放少量出口，她認為警方不體諒市民，大量人流逼在一個狹窄地方，周圍有十多人感到不適。有坐輪椅的傷健人士張先生，要由親友從馬鞍山推來，他說：「如此辛苦都要來，都是為了香港的下一代。」



高舉多國語言標語



居港的荷蘭籍Oscar Poelmann與擁有永久居港權的妻子和女兒一起前來，他說：「擔心香港的未來，中國內地的法律並不令人信任，今次修例港府無為港人向中央政府爭取到底，只依照北京指示辦事。」 為了令事件引起國際關注，有示威者製作多國語言標語，包括德文、馬拉文，該示威者說：「可能有一日，我得罪了大陸，睡醒一張開眼便身在黑龍江，被人用槍指住，恐怖情節，形同北韓。」而家住小西灣的嚴先生，在帽上插上打油詩直幡，謾罵林鄭月娥歸西。



