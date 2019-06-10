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方國珊向林鄭遞信示威

2019-06-10 列印
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　　行政長官鄭月娥昨早到西貢出席「重建橋咀碼頭」啟用典禮，西貢區議員方國珊向她遞交請願信，反對政府倉卒修訂《逃犯條例》，認為應全面剔除經濟及政治罪行，應花更多時間討論修例。林鄭月娥接信後離去，並無回應記者關於修例的提問。

　　啟用典禮於昨早十一時開始，警方提早一個半小時到場維持秩序，並運來防暴盾牌、揚聲器和警告標語，警方解釋這是應對一般公眾活動的裝備，加上現場環境狹窄和擠逼，所以須派員到場協調。

　　林鄭月娥昨天活動行程非常忙碌，由朝到傍晚馬不停蹄，連走三場，她早上先到西貢橋島出席「重建橋咀碼頭」啟用典禮，中午到科學園出席港科院活動，傍晚就到海洋公園與中聯辦主任王志民出席新家園主辦的「四海一家」授旗禮。

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