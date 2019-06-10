方國珊向林鄭遞信示威

英國首相文翠珊日前正式交出相位，新任首相預料會於七月底上任。據路透社報道，英國保守黨魁大熱人選、前外相約翰遜接受《星期日泰晤士報》訪問時表示英國必須對歐盟強硬。據悉，他的強硬態度與他問鼎相位的野心有關。 問鼎相位 約翰遜早前受訪時表示，他一向都認為，英國應該是在最後脫歐協議落實後，才向歐盟支付三百九十億英鎊的分手費。約翰遜相信，金錢是達成良好協議的催化劑及潤滑劑，只有押後支付分手費，才能令英國在談判上佔據上風，英國脫歐之路再添變數。所謂的分手費，其實是英國履行向歐盟承諾項目的開支餘額，英國首相文翠珊在之前的談判中已經承諾，會分開數年向歐盟繳付。約翰遜的講法，似乎是暗示如果歐...

2019-06-10