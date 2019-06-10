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美國務院重申不支持修例

2019-06-10 列印
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　　大批港人上街反對政府修訂逃犯條例，引起美國國務院關注。美國國務院昨天重申對特區政府修例的憂慮，國務院發言人表示，正密切監察及關注特區政府提出的修訂，認為修例持續侵蝕香港「一國兩制」框架，並且威脅香港長期在國際事務上建立的特殊地位。

　　美國國會及行政當局中國委員會主席兼共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio，見圖）辦公室發言人亦表示，魯比奧擬再次重新引入跨黨派的《香港人權與民主法案》，更新美國自一九九二年通過的《美國—香港政策法》。《美國—香港政策法》賦予香港貿易及經濟的特殊待遇。

　　魯比奧的法案要求美國國務卿每年證明香港有足夠的自主權，然後才實施任何賦予香港特殊待遇的新法律或協議，又允許美國國務卿以國家安全為由取消相關證明。

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