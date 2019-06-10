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漁民團體撐政府修例

2019-06-10 列印
■「保公義撐修例大聯盟」公佈有逾七十一萬市民聯署。
■香港漁民過去兩天發動二十六艘漁船於海上巡遊。
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　　「保公義撐修例大聯盟」昨日到政府總部遞交聯署信，聲稱在網上收集到七十一萬名市民的實名聯署，支持政府修訂《逃犯條例》。身穿藍色上衣的二十多名大聯盟成員，在政府總部外高呼口號後，向保安局副局長區志光遞交了聯署信。聯盟召集人黃英豪表示，聯署由四月中開始，不到兩個月，就有七十一萬名市民參與，反映市民支持修例，期望香港社會能夠堵塞法律漏洞，不再成為「逃犯天堂」。

　　他批評反對派「嚴重誇大修例對市民的影響」，認為許多市民無睇過條例，未必完全明白。他說，修例對百分之九十九點九九的港人全無影響，希望市民回歸理性。黃英豪稱，現時的法律存有漏洞，令政府無法將匿藏香港嚴重罪行的罪犯交出。

　　另外，為支持修訂《逃犯條例》，避免香港成為逃犯天堂，香港漁民團體聯會過去兩天發動二十六艘漁船共一百多名義工，於維港舉行漁船海上巡遊，以示「 撐修例 」。

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