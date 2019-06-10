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陳弘毅：料今年度通過修例機會大

2019-06-10 列印
　　基本法委員會委員、港大法律學院教授陳弘毅在電台節目中表示，政府提出的逃犯條例修訂可以接受，他並相信在目前政治環境下，草案在今個年度獲立會通過的機會大，但他希望政府日後可再考慮是否改由區域法院審理案件，檢視對被要求移交人士的保障申請限制，要求被移送到內地的港人審訊時有監督員等。

　　陳表示，逃犯條例已有防止政治迫害條款，相信本港法院並不難作出判斷，他相信中央未來也不會輕易提出移交逃犯的請求，以免被本港法院裁定是政治迫害。

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