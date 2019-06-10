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「的伯」昏迷撞車送院不治

2019-06-10 列印
　　一輛載客的士，昨清晨六時許，由六十七歲伍司機駕駛，接載一名四十七歲姓張男乘客，沿深水埗元州街向荔枝角行駛，當途經近東沙島街油站對開時，伍突然不適暈倒，的士在「無人駕駛」下撞向行人路鐵欄，車頭損毀停下。

　　意外後，伍陷於昏迷，沒有受傷乘客立即報警。救護員到場時，事主一度醒轉，惟送院後又再陷昏迷，搶救無果死亡。警方初步調查後，不排除事主患隱性疾病，事發時突然病發暈倒，列作有人暈倒送院時死亡及交通意外無人受傷處理，死因有待稍後法醫剖屍後確定。

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