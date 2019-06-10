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﻿Jetso App送領展精美儲物箱及玻璃食物盒

2019-06-10 列印
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　　東涌畀人嘅感覺總係要搭車又搭船，其實入面仲有昂坪360纜車，可以瞰天壇大佛同寶蓮寺等景點，附近仲有同東涌港鐵站好近嘅富東廣場及街市、逸東商場，唔單止係附近居民嘅消費熱點，富東廣場經過大改造後，勁有現代感，半室外店舖好似置身戶外嘅閒適感覺。

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