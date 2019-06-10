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警反酒駕兩日拘12司機

2019-06-10 列印
　　新界南總區交通部執行及管制組特遣隊人員，過去兩日進行代號「QUICKCHASER」的反酒後駕駛行動，其間共截查一千三百七十六輛車及向司機進行酒精呼氣測試。十七名年齡介乎二十至五十歲男司機，即場未能通過酒精呼氣測試；經進一步調查後，當中十二名男司機涉嫌酒後駕駛被捕，其中一名二十三歲姓李司機更被揭發涉停牌期間駕駛及沒有第三者保險下駕駛被捕。

　　全部被捕人士帶署調查均獲准保釋候查，須於七月中向警方報到。警方呼籲駕駛人士酒後駕駛是嚴重罪行，一經定罪可能會被判處監禁和停牌。

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