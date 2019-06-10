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﻿環團促連鎖食肆 「外賣走塑」應減價

2019-06-10 列印
■綠色和平項目主任鄧敏琳（左）向黃錦星（右）表達市民拒絕微膠珠。機構供圖
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　　未來「外賣走塑」獲減價？昨日政府公佈第二階段的「外賣走塑，餐具先行」推廣計劃，表示大部份參加此計劃的店舖名單都屬連鎖食店或餐飲集團。

  綠色和平認為，連鎖食店及大型餐飲集團的資源及人力充足，應實行更進取的走塑措施，如「外賣走塑」減價優惠。

　　綠色和平表示，現時已至少有八百家餐廳實行不同程度的走塑方案，更發現有部份小店設有外賣走塑減價優惠。故認為大企業更應作表率，為食客提供誘因支持減塑。

　　綠色和平項目主任鄧敏琳表示，政府除設獎勵計劃外，更應透過立法走塑。她認為只靠獎勵計劃，無法有效改變社會的即棄文化。
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