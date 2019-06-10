張建宗勉DSE考生 「工字實有出頭天」

下月十日中學文憑試（DSE）就放榜，政務司司長張建宗發表網誌，指大學不是唯一的升學途徑，更不是成功的唯一指標。他在文中指出多元升學及職專教育的途徑，又就未來的社會需要的人才作出預期，實證「工字實有出頭天」的說法。



網誌指，政府透過職專教育為抱有不同理想和能力的青年人，提供多元升學階梯，職專教育涵蓋不同程度的課程，包括學士學位、副學位、文憑等。他又特別指出一些與運輸業相關的文憑和建造業相關的文憑和課程，並指兩方面的人才將會於本港未來有很大的需求。



張建宗續指，現時部份學生和家長以大學學位為第一志願，而忽略職專教育提供有前景就業機會的重要性，他指職專教育着重理論與實踐並重，晉升前景和薪酬待遇甚至比大學畢業生更優厚。



