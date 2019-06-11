﻿拘19人檢長矛 千警周三佈防 衝擊立會 警轟有預謀

昨晨立法會門外發生暴力衝突，警方拘捕十九名男女，登記三百五十八名涉非法集會人士的身份資料，並搜獲一批刀剪利器，連同立會職員檢獲一批自製長矛、電鑽等，警方判斷是一場有組織、有預謀的犯罪行動。針對立法會明日恢復修訂《逃犯條例》二讀，民陣同日發動包圍立會行動，昨天有人在網上留言，煽動網民以激進手法搞事。消息稱，警方將部署一千警力在場應變。



有組織及三合會調查科高級警司李桂華稱，警方檢獲大批暴動用物品，包括一批刀剪、眼罩、膠索帶、大量火機、塗污用噴漆、面罩，甚至大量衣物，估計是暴徒用來更換，逃避追捕。他說，有暴徒更備有假記者證圖蒙騙警員，顯示他們是有組織、有預謀的犯罪。



警方在立會外拘捕七名男子，相信他們涉襲警，稍後在灣仔區再拘捕十男兩女，涉非法集會及堵路。被捕者年齡介乎十九至三十四歲，大部份二十歲或以下。另有八名警員受傷，均是被踢傷或物件砸傷。



李桂華稱，警方清晨將三百五十八名男女包圍在舊灣仔警署外，登記各人身份資料。由於懷疑他們與早前衝突和非法集會有關，將逐一查核，不排除稍後會有人被捕和起訴。



立法會主席梁君彥昨午會見傳媒，展示立會職員在花槽底等地方檢獲的武器照片，包括多枝鑲有鋼釘的自製長矛、電鋸、鎅刀等。他譴責衝擊立法會的暴行。因應修訂案明日在立會恢復二讀，秘書處已與警方商討，有需要時由警方維持示威區的秩序，並禁止任何人攜帶可擾亂秩序及構成危險的物品進入議會，如鐵枝、大聲公及長梯等。



明包圍立會 網上言論煽動搞事



民陣明日將發動包圍立會行動，昨天多個網上平台出現煽動年輕人到立會搞事的留言，如有會員一萬六千多人的「公海總谷」討論區，出現「有無人會整雞尾酒（指汽油彈）」留言，鼓動網友以激進手法製造事端。



據本報得悉，為防止有人明天生事，警方將在立法會部署一千名警員，由一名總警司指揮；警員配備催淚噴劑、胡椒噴霧、豆袋彈槍等武器應變。消息稱，當值警員將變成兩更制，以增加人手，並隨時增援。