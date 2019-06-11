四方面工作續修例﻿林鄭拒辭職﻿

特首林鄭月娥昨早會見傳媒，承認周日遊行人數非常多，不需爭議，政府清晰聽到有擔心和憂慮，會從四方面繼續工作，包括提早就額外人權保障的政策聲明，在恢復二讀前知會立法會議員。被問到她會否辭職？林鄭稱︰「過去兩年每一刻都為香港工作，香港未來面對經濟挑戰，要一個穩定的團隊。」



特首林鄭月娥昨早會見傳媒，承認周日遊行人數非常多，不需爭議，政府清晰聽到市民有擔心和憂慮，會從四方面繼續工作，包括提早就額外人權保障的政策聲明，在恢復二讀前知會立法會議員。被記者問到她會否辭職？林鄭稱︰「過去兩年每一刻都為香港工作，香港未來面對經濟挑戰，要一個穩定的團隊。」



林鄭月娥昨早聯同律政司司長鄭若驊和保安局局長李家超會見記者。她重申，政府修訂《逃犯條例》及《刑事事宜相互法律協助條例》的目的，正正是完善香港的法制，彰顯公義，確保香港不會成為一個犯罪者逃避刑責的地方。



承諾加強保障人權



她強調，若犯罪者在與香港簽訂了逃犯移交協定的二十個地區以外地方犯罪，繼而逃離該地來港，政府完全沒有可行的法律基礎處理。香港與鄰近地區，包括內地、澳門和台灣，不但沒有任何法律基礎可以移交逃犯，亦不能在刑事方面互助。這是制度上的一大缺陷，特區政府不可以視而不見。



政府會繼續從四方面進行修例工作，回應社會憂慮。在立法會審議過程期間及通過條例之後，政府會繼續密集式解說條例性質。同時政府會加強條文限制，令人權保障有法律約束力，並需要定期向立法會匯報條例的執行情況。政府亦會爭取與更多其他司法管轄區，包括內地、澳門和台灣進行磋商，希望能夠盡早簽訂長期協議。



被記者問到她會否辭職，林鄭迴避正面回應，只說︰「過去兩年每一刻都為香港工作，香港未來面對經濟挑戰，要一個穩定的團隊。」又稱會繼續盡她最大的能力，去建設香港成為一個有法治，享文明，和諧包容的社會。對有人在大遊行後衝擊立法會，她感到極度遺憾，並認同警務處處長所說，政府一定會全面追究。



