﻿政府拒撤《逃犯例》修訂﻿﻿商戶團體籲周三罷市﻿

港府拒撤回《逃犯條例》修訂，反對人士擬有進一步行動，涉及近三十種行業逾百間公司、店舖和團體宣佈明天停業停工，社工總會則呼籲社工請假到立法會靜坐，齊以罷工罷市迫使政府撤回方案。



昨日凌晨，政府發聲明拒絕收回修訂後，有網上媒體即發聲明，宣佈明日停止運作一天，員工不用上班，並呼籲其他行業及員工加入罷工罷市行列。自發參加的店舖、團體愈來愈多，至昨日傍晚已超過一百五十間，涉及行業包括飲食、零售、美容、賓館、書店、補習社、中醫診所、工程公司、電召客貨車公司等近三十個行業。



前港姐譚小環經營的食店亦加入罷市，決定明日拉閘停業一日。該店稱，他們一直最在乎「香港味」，但這種味道愈來愈淡，怕有朝一日，香港不會再有香港味。



環保觸覺、綠領行動、守護大嶼聯盟、創建香港、香港自然生態論壇、龍尾環境教育中心、自然脈絡、香港海豚保育學會、大嶼山愛護水牛協會、土地正義聯盟等十個環保團體，也決定明日停工一天，讓員工可較易參與當天的反對行動。觀塘一間中醫診所在社交網站指由昨日起，醫師、護士可自行決定是否罷工至周三。



多個團體籲罷工表態



社會工作者總工會則發帖，呼籲同工當日集體請假到立法會外聲援，並稱隨時會升級行動，包括罷工。社交平台更有人發起「一人政總野餐」行動，提議市民可在添馬公園的草地呼吸新鮮空氣，享受美食。



有份組織家長參加遊行的「家長聯盟」發言人張艷璿表示，前日遊行期間，不少年輕家長主動向她或其他成員表示有意罷課，多數家長的子女正就讀幼稚園和小學，聯盟支持並鼓勵全港家長在有能力的情況下響應罷課。



民間運動發展迅速，民陣發言人岑子杰表示樂觀其成。民主黨主席胡志偉形容政府漠視民意，以制度暴力回應市民訴求，呼籲所有香港人以合乎比例的行動，癱瘓政府運作。



