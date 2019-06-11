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無業漢涉擲汽油彈 保釋被拒周五再訊

2019-06-11 列印
　　上周港島區兩間警署外連環被擲汽油彈案，警方正式落案起訴一名年輕男疑犯兩項縱火罪，案件昨在東區裁判法院提訊。被告暫時毋須答辯，控方透露警方本周將為七名證人安排認人手續，以確認被告身份。裁判官將案押後至本周五再提堂。被告申請保釋被拒，須交由警方看管。

　　二十五歲無業被告莊鑫淼被控於本月七日，分別在灣仔軍器廠街警察總部附近用火損毀一輛警車，和在跑馬地分區警署附近用火損毀警署外牆。辯方透露被告正接受精神藥物治療，並提出以十萬元現金申請保釋。　　　裁判官問及被告須否交由小欖精神治療中心照顧，辯方沒有反對，惟最終下令被告交警方看管。

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