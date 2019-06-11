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﻿美股中段升142點

2019-06-11 列印
　　市場繼續憧憬美國減息，以及美國財長努欽指若中美談判有進展，可能放鬆對華為禁制，市場認為是利好中美貿易談判的訊息。杜指中段報二六一二六點，升一百四十二點；納指則報七八五八點，升一百一十六點。滙控美國預託證券價格見六十五點五二港元，升零點二七港元；騰訊則見三百四十三點九二港元，升零點九二港元。
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