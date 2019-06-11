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房委倡轉私樓熟地建公屋

2019-06-11 列印
　　房委會舉行周年特別會議，會上有委員對二○二三年公屋供應目標感擔憂，建議把私樓熟地轉為興建公屋，以增加公營房屋落成量。另外，有委員指出限制綠置居單位面積和質素，做法不可取，建議將在屋邨興建的「插針樓」，撥作綠置居用途。

　　房委會委員、立法會議員柯創盛說，公營房屋落成量持續落後，對二○二三年公屋供應目標感到擔憂。他建議，政府可考慮將原本撥給私樓的熟地轉為興建公屋，為輪候公屋三年以上的家庭提供租金津貼等。

　　委員招國偉則指，綠置居用地來自興建中的公屋樓盤，限制單位面積和質素，做法不可取。他解釋，相關做法忽視公屋居民改善居住環境的訴求，亦影響輪候公屋市民的上樓時間。招國偉建議，將在屋邨興建的「插針樓」，撥作綠置居用途，並讓原區居民優先選購。



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