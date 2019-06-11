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港成中國最大離岸綠債上市地

2019-06-11 列印
　　財政司司長陳茂波出席論壇時表示，港府發行十億美元綠色債券計劃反應熱烈，合共錄得逾四十億美元認購額，反映香港發展綠色金融的優勢，有利本港資本平台為綠色項目融資。他提到，香港去年綠色債券發行總額按年增長逾三倍，已經成為中國最大的離岸綠債上市地，並躍身成為全球第五大綠債交易地點。

　　陳茂波又說，據人民銀行估計，內地每年有三至四萬億元人民幣的綠色融資需求，為市場提供大量投資機會。而債券通有助國際投資者投資內地市場，促進內地綠色債券二手市場流動性，推動內地綠色金融市場與國際接軌，相信香港長期聯繫國際與中國市場，能有效配對綠色投融資需求。

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