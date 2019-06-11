  • 2019年6月11日 星期二
  • 28º
  • 91%
熱門： 反修例遊行陳淑莊逃犯條例黃家駒搶劫

日報新聞 > 港聞

入境處派員安老院助換新身份證

2019-06-11 列印
　　香港入境處於去年底開始，分階段安排「全民換證」，按出生年份分階段為市民換智能身份證。為照顧特別需要人士，入境處推出關愛措施，派員到訪全港安老院舍及殘疾人士院舍，提供一條龍換證服務。預料二○二二年前，能到訪全港約一千間安老院舍及殘疾人士院舍，為約八萬人完成換證服務。

　　入境處由五月三日開始，派員帶備各式設備及裝置，到訪安老院舍為「老友記」進行換證。

  當中有不少貼心舉動，例如在鏡頭上貼上一個「壽星公」公仔，寓意長壽的「好意頭」；同時亦可讓視力不佳的長者，更容易尋找鏡頭位置，務求讓長者拍到一張滿意的身份證相片。

　　入境處亦會因應不同的情況，例如有長者因外出，未能在到處方人員訪期間換領證件，處方會繼續與院舍保持聯絡，以確保院舍內的所有長者都能完成換領程序。處方指出，上述服務暫時已到訪十間安老院舍，已為約千名住院長者服務。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd