﻿梁君彥限66小時辯論 隨時「剪布」 千人夜圍立會 警嚴防衝擊

一百零三萬人周日上街反對修訂《逃犯條例》，政府仍決意今日向立法會大會提交草案二讀，民陣發起由今早十時起包圍立法會，昨晚已有大批人在立法會外草地聚集，包括立會行動已開始。立法會主席梁君彥昨以保安理由，取消原定今早的特首答問環節，並設下六十六小時辯論草案的死線，表明有權「剪布」，同時關閉立法會示威區，交警員接手巡邏。警方擺出強硬姿態，強調若有人將網上訴諸暴力的呼籲付諸實行，警方會使用適當武力果斷執法。



昨晚十時過後，大批人到港鐵金鐘站後，徒步往政府總部，由於立法會外有警方佈防，他們在佈防外聚集，至近深夜，人數逾千。而警方在上環信德中心附近搜到幾箱包括頭盔等物資。



昨傍晚大批警員在金鐘港鐵站內和商場現身，截查戴口罩年輕人，要求他們靠牆排開，搜查隨身物品。有立法會議員到場了解，指警方無理地截查途人，批評做法擾民。有身穿白衣的市民投訴警員「話搜就搜」，批評無理。



立法會主席梁君彥強調，保安局局長李家超表明草案有時間緊迫性，須盡快處理，他作為主席，有責任確保有效處理立法事務，遂決定預留六十六小時處理法案，當中五小時為質詢時間，餘下六十一小時用作審議法案，預計最快於下周四表決。



梁君彥認為時間「十分充足」，因為比如是「一地兩檢」這種更繁複的草案，都只是用了三十八小時，實際辯論而非規程問題的只有二十六小時。他警告議員若提出大量規程問題，或議會秩序未能受控制，他會因應情況減少時間。



示威區封閉



根據警方意見及經行管會同意，他宣佈即時關閉立法會大樓示威區，警方會在現場候命巡邏。他預計今日的立法會保安會受到威脅，遂取消原定今早十一時的行政長官質詢環節。在梁會見記者期間，泛民議員朱凱廸、范國威、區諾軒、陳志全手持「反送中」橫額並高叫：「睇你搞立法會搞成咩個樣」。



民陣昨日呼籲市民今天早上十點到立法會進行包圍，並因應人數，逐漸提升集會規模，由於將無法使用立法會示威區，將會被迫到添美道或立法會外的行人路集會。



警察公共關係科高級警司江永祥表示，警方於網上發現有人呼籲市民參與公眾活動時繼續訴諸暴力，包括襲警，甚至搶警槍，亦有人企圖誣蔑警察及教導他人製造汽油彈等致命武器。他強調，若有人付諸實行，警方會使用適當武力控制場面並果斷執法。被問及會否於行動開槍，江永祥指警方使用武力有清晰指引，會因應情況評估，但以行動理由，拒絕公開使用槍械守則。