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熱門： 逃犯條例龍和道金鐘站添華道立法會

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500社工今罷工 近千七公司響應罷市

2019-06-12 列印
　　為反對修訂逃犯條例，五十二個社福界和宗教團體今日發起罷工，最少涉五百名社工。社工總工會呼籲，非緊急服務的社工今天集體請假，到立法會外聲援，並準備隨時升級行動，包括持續罷工，有準備會被僱主指曠工。社署呼籲應發揮專業精神，不應影響市民的服務和利益。

　　罷工號召獲多個業界響應。國泰空中服務員工會宣佈今日參與罷工，工會寫字樓暫停開放。另外，還有逾十個工會、藝術團體、民間組織，逾一千七百間私人公司參與罷工。當中包括網媒、電召貨車平台等。

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