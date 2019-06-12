常說人類是慣性動物，會不斷重複一些行為，其中最明顯是若在同一事上有過成功經驗，便會沿用此模式，有可能是因為模式有真實效用，但有時可能只是因為「吉利」。姑勿論原因為何，若一個人行事時有意識地重複曾成功的模式，起碼代表他「在意」這件事。 第四場四班一二○○米泥地。論近績，「怪獸都市」只算是此場其中一匹機會馬，最終吸引筆者以牠作重心，其中一個原因是留意到牠今季有一套出擊模式，就是每逢在千四米練氣後，接戰若縮爭泥地千二米，都有好表現。至於上仗此駒在千四米又是放了三段落敗，到底是有心在草地出擊，還是為今仗鋪路，當然只有主理人自己才知。不過看此駒前仗跑泥地此程時，早段在黃俊胯下前速明顯...

2019-06-12