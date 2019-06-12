昨日中大、科大、城大、浸大、理大、教大和演藝學院七所大專院校的學生會舉行聯合記者會，呼籲全港罷課、罷工、罷市，要求政府撤回修例。中大學生會會長蘇浚鋒表示，罷課是回應林鄭月娥漠視民意的方法，迫使港府面對抗議聲音，他在今日起持續留守在立法會外，不排除把行動升級。
網上亦有人發動罷課聯署，涉及過百所中學的學生，全部均以個人名義發動，並促請校方酌情處理考試安排，部份學生表明將趁罷課期間，組成駐場清潔小組，於立法會一帶進行另類學習，亦會邀請罷工老師講解逃犯條例，作另類通識課。
教聯會強調政治歸政治，教育歸教育，強烈反對學界發動罷課罷考。教聯會指，有組織鼓勵未成年學生採取罷課以表達政治訴求，是極不道德的可恥行為，籲教師以下一代成長為重，謹守崗位。香港中學校長會昨日發聲明，強調不贊成師生以罷課表達訴求，但促政府暫緩立法，呼籲教育同工謹守崗位，守護學生褔祉。
教協籌備教師罷課行動
另外，教協宣佈周六舉行集思會，並籌備全港教師罷課行動。教協亦呼籲教師積極響應今日到立法會門外的集會，對於有教師出席集會，教協希望校方彈性處理和安排，採取理解和寬容的態度。
教育局副局長蔡若蓮表示，局方反對罷課，學與教應為老師優先考慮，要表達立場亦不應影響學校正常運作。她呼籲同學要注意人身安全，用合法渠道表達意見。