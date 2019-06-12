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草地被圍封 康文署稱有重鋪工程

2019-06-12 列印
　　網上組織建議反對修訂者到添馬公園表達不滿，有網民上載公園草地被圍封的照片，惹來嘩然。康文署回應稱，草地圍封是進行重鋪工程。

　　「一人政總野餐」群組昨晨有網民上載照片，指稱草地被封閉進行保養，即引起網友熱議，有人聲稱致電康文署查詢，證實只有署長才有權力封地，質疑當局有心「掃興」。

　　康文署發言人稱，添馬公園草地在四月下旬已展開草地重鋪工程，全場草地輪流圍封進行重鋪，昨晨被封的一片，屬最後階段的重鋪範圍，會在六月十六日完成。發言人稱，公眾人士不得進入被圍封的草地，以免阻礙工程。

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