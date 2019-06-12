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﻿住宅傳惡臭 破門揭雙屍案

2019-06-12 列印
　　大角嘴博文街一單位揭發雙屍案，昨晚女保安發現上址一傳出惡臭，於是報案求助，消防員接報到場破門入屋，發現兩名中年女子倒斃屋內，警方事後封閉現場進行深入偵查，刻正追查兩人死亡原因。

  現場為博文街一號富貴大廈一單位，昨晚十一時三十九分，據現場消息稱，上址保安發現該單位大廈不斷傳出惡臭，懷疑屋內戶主有危險，於是致電報案求助。

  消防員接報馳至，立即破門入屋，警方發現單位內有兩名不同姓，分別四十及四十一歲女子屍體，相信已死去多時，遂封鎖現場深入調查，事後大批探員到場了解，並追查兩名女死者身分及關係，暫時未知案件有否可疑。
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