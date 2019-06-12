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鍾國斌倡草案通過後暫緩執行

2019-06-12 列印
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　　自由黨黨魁鍾國斌（見圖）昨天指政府在修訂逃犯條例已經「夠票」，但在現行社會情況下，他建議草案通過立會後暫緩執行。

　　鍾國斌指修例草案獲通過的可能性很高，但基於社會現時有激烈爭拗，他建議政府在草案通過後暫緩執行。

  鍾國斌指，港府應立即與內地、澳門及台灣磋商長期協議，目標在現屆政府任期內完成，方可令市民放下憂慮。

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