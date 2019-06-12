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杜指中段跌34點

2019-06-12 列印
　　市場繼續炒作中美元首在G20會面，及美國可能減息的因素，美股杜指昨晚一度上升約一一七點。至於歐洲股市以德股尾段表現最佳，升約百分之一點四報一二二一一點，英、法股市均升約半個百分點。

　　至美股中段，杜指報二六○二七點，跌三十四點；納指則報七八○七點，跌十六點。滙控美國預託證券價格見六十五點四二港元，跌零點零三港元；騰訊則見三百四十二點九四港元，跌一點六六港元。

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