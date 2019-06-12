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紐法庭拒引渡兇案疑犯赴華

2019-06-12 列印
　　紐西蘭上訴庭拒絕引渡涉殺人疑犯到中國受審。涉案男子金京燁（Kyung Yup Kim)，韓國出生的紐西蘭公民，涉○九年上海二十歲女子被殺案，一一年中國政府提出引渡申請，中方保證不會判處死刑。當地司法部同意引渡，但金聲稱被解往中國會面臨不公平審訊及可能遭到虐待，一五年原訟庭聆訊後拒絕引渡。

　　案件鬧至上訴庭，於當地時間昨日宣判，法官指中國司法制度與紐西蘭不同，有報告指中國仍廣泛使用酷刑，故紐西蘭有責任拒絕把一個人送到他們有很大風險會受到虐待，或無法獲得公平審訊的國家。

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