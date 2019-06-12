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﻿單程證婦大鬧急症室判社服令

2019-06-12 列印
　　持單程證來港的四十一歲女侍應，今年初因其十歲兒子耳痛，帶兒子到廣華醫院急症室求診，因不滿輪候時間太長，要求當值女護士讓兒子優先治療，更擅闖診療室，其間出手推跌上前勸阻的護士。女被告辜建芬昨在九龍城裁判法院就一項普通襲擊罪被判處社會服務令一百二十小時。

　　主任裁判官吳蕙芳判處被告社會服務令一百二十小時，警告被告以後不能再用暴力對待他人，否則必定嚴懲。

　　辯方求情時透露被告已會見感化官，其間被告態度合作有禮，指被告案發時只因擔心兒子，且不能良好地控制情緒，被告事後已深感悔意。辯方又表示被告的家人和公司均支持被告，稱被告是一名盡責的母親，非常關心兒子，工作時態度優良，和同事及客戶都有良好的關係。

　　辯方指被告願意做賠償工作，故冀法庭能處以非監禁形式，判處被告社會服務令。
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