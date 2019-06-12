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新居屋今晚截止 網上交表不要遲

2019-06-12 列印
　　房委會以市價五九折推售的新一期居屋，「居屋二○一九」及「白居二二○一九」將於今晚七時截止接受申請。房委會提醒市民，申請截止後所遞交的申請表將不獲處理，有意把握最後機會交表的白表申請者，需盡早交表；若選擇網上交表，更要留意完成填表的時間及注意時限內完成。

　　房委會發言人預料，臨近截止的日期，會有較多申請人遞交網上申請，可能導致系統非常繁忙，為免出現登入困難或處理速度較慢的情況，呼籲網上申請者盡量避免臨近限期時段遞交申請，以確保在限期前成功於網上完成其申請程序。

　　今期居屋在推出以來反應相當理想，房委會最新數字顯示，截至前日於網上合共接獲逾十四萬份申請書，超額申請三十九倍。



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