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豬肉業界立會請願　促恢復正常入口水平

2019-06-12 列印
　　受非洲豬瘟影響，六月以來內地供港活豬一直只及正常的四分之一，令豬價高企，部份零售檔被逼停業，豬肉業界三十多人昨到立會請願，促請當局盡快恢復正常入口水平。

　　鮮肉大聯盟等豬肉業界三十多人，昨到立會外示威及遞交請願信，食物及衞生局副局長徐德義及立法會議員到場接收。大聯盟副主席關國華批評，現時供港內地活豬嚴重不足，令三分之一的肉商被迫停業，「每日至少要有三千幾隻內地豬，才能讓業界維持生計，o依家只得一千幾隻，吊命都唔夠」。

　　大聯盟理事凌偉業稱，業界因應政府要求，已做到屠房活豬「日日清」，即使再發現豬瘟，影響亦有限，但局方一直未向業界交代增加供應內地活豬的時間表，使整個行業都受到影響。業界促請當局盡快恢復每日四千隻內地活豬的水平。

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