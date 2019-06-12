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港鐵APP新功能到站提醒

2019-06-12 列印
■港鐵手機APP推出包括「落實提示」的多項新功能。
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　　港鐵手機APP將於今天推出包括「落實提示」的多項新功能，乘客透過手機下載MTR Mobile，並輸入起點及目的地，程式便會透過信標（Beacon）及全球定位系統，在到達轉乘車站或目的地時發出提示。

　　同時推出的新功能還有進階版「行程指南」，程式包括「鐵路行程指南」和「輕鐵行程指南」，除向乘客提供最接近搜尋點和目的地的地鐵和輕鐵資訊，還整合了小巴、巴士、渡輪等資料，方便乘客規劃行程。

　　下一階段，「行程指南」將會運用列車服務延誤時的交通數據，為乘客提供替代路線及更實時的車務資訊。

　　此外，港鐵八條巴士路線今起會提供「實時到站時間」，讓市民可得悉港鐵巴士預計到站時間。

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