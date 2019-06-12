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法庭內獲親友拉橫幅祝賀 公會籲新晉律師須自律

2019-06-12 列印
　　本報上月底獨家披露，有大律師上月二十五日在高院正式獲委任為大律師後，竟獲親友在法院大樓內拉橫幅祝賀。大律師公會昨午向逾千名成員發內部指引、提醒各新晉大律師謹記出席委任儀式都是正式和莊嚴，必須自律。

　　據司法機構一貫的場地管理規則，一般法庭內不准攝影。至於法院大樓的其他範圍，在獲特別許可下，如舉行委任儀式後，或傳媒代表在法院大樓／範圍出入口外的指定地點，可以攝影。

　　司法機構早前在回應本報查詢時表示，「不評論個別事件」。一般而言，對於在法院大樓內的拍攝事件或投訴，司法機構會因應個別情況，作出適當的跟進。



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