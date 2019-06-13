﻿防暴警 催淚彈橡膠彈鎮暴 圍立會反修例 金鐘灣仔爆暴動

一百零三萬港人周日上街反修訂《逃犯條例》後，特區政府仍計劃昨天把草案交立法會二讀，觸發大批市民前晚到立法會門外集會，原先是和平示威，至昨早有人發難，衝出馬路，佔據龍和道及夏愨道，演變成佔領行動。到昨午三時後，大批戴口罩及頭盔示威者手持尖鐵枝、搬起鐵馬，暴力衝擊立法會及政府總部外的警方防線，防暴警員多次施放布袋彈、橡膠子彈及催淚彈等還擊，雙方爆發激烈衝突，直至昨晚仍未平息。消息稱，至少有七十二人受傷及有多人被捕。警方昨晚將這場暴力衝突定性為暴動。歐盟就香港示威者反對修例發表聲明，香港政府應尊重市民的權利，並呼籲示威者與政府雙方克制。另外，美國總統特朗普在白宮會見媒體，期間提到香港就修例所引起的爭議，他表示，相信香港政府和北京有能力解決問題。



昨午三時後立法會大樓外、政總外及添華道等金鐘一帶聚集約一萬名示威者，站在最前排者均戴頭盔、眼罩及持傘等，突然拿起磚塊及削尖鐵枝等向警員施襲。



示威者鐵馬堵路掟磚



警方反抗，約二百名俗稱速龍小隊的特別戰術小隊人員從立法會衝出，與示威者短兵相接。在夏愨道及添華道的示威者突然推倒鐵馬衝擊警方防線，以及用尖鐵枝、磚塊及鐵欄等擲向警員，警員一度後退，並施放胡椒噴劑驅趕示威者，但未能收效，示威者不斷將鐵馬拉出路面阻塞車路，及多次企圖衝越警方防線，警員以胡椒噴劑及水劑驅散。



未幾，示威者多番衝擊向警員掟雜物及尖銳物體，並衝入立法會示威區，政總、龍和道、夏愨道等，成功佔據，現場猶如戰地，一片混亂。警方形容事件為「暴動」，並譴責施襲者是「暴徒」。其後速龍小隊及防暴警員施放催淚彈及手投催淚煙，並向示威者發射布袋彈及橡膠子彈，多名示威者受傷。



警民「激戰」持續約一個多小時後，多處出現催淚白煙，吼叫聲不絕，示威者爭相走避，部份戴着疑自製防毒面罩者拾起催淚彈擲回警員防線。警民雙方多次正面衝突，示威者多以揮動雨傘、擲水樽等雜物攻擊，警員則不停施發僱淚彈和發射布袋彈及橡膠子彈。



晚上清場轉戰至灣仔



下午近五時，夏慤道一帶有示威者被驅散後又聚集，有人大叫其他示威者不要走。晚上七至八時期間，夏慤道有示威者衝入建築地盤搬出鐵枝及玻璃等，放在馬路續在路中築路障。港鐵金鐘站外亦有示威者聚集，大批防暴警員在太古廣場外佈防。現場往銅鑼灣方向有警員見示威者仍不聽勸喻疏散，曾多次向示威者舉起黑旗及再放催淚彈驅散。示威者被警員驅散至港鐵金鐘站對開，衝突暫時平息，但仍有示威者不肯離開。



至晚上十時，示威者聚集在干諾道中，有人駕車停在路中阻路。至本報截稿時，暴動未平息，最少七十二人受傷，其中二人嚴重。截止傍晚六時，醫管局表示，瑪麗醫院接收十二男三女，當中五男一女情況穩定。