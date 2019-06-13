﻿防暴警 催淚彈橡膠彈鎮暴 圍立會反修例 金鐘灣仔爆暴動

昨午三時後立法會大樓外、政總外及添華道等金鐘一帶聚集約一萬名示威者，站在最前排者均戴頭盔、眼罩及持傘等，突然拿起磚塊及削尖鐵枝等向警員施襲。
示威者鐵馬堵路掟磚
警方反抗，約二百名俗稱速龍小隊的特別戰術小隊人員從立法會衝出，與示威者短兵相接。在夏愨道及添華道的示威者突然推倒鐵馬衝擊警方防線，以及用尖鐵枝、磚塊及鐵欄等擲向警員，警員一度後退，並施放胡椒噴劑驅趕示威者，但未能收效，示威者不斷將鐵馬拉出路面阻塞車路，及多次企圖衝越警方防線，警員以胡椒噴劑及水劑驅散。
未幾，示威者多番衝擊向警員掟雜物及尖銳物體，並衝入立法會示威區，政總、龍和道、夏愨道等，成功佔據，現場猶如戰地，一片混亂。警方形容事件為「暴動」，並譴責施襲者是「暴徒」。其後速龍小隊及防暴警員施放催淚彈及手投催淚煙，並向示威者發射布袋彈及橡膠子彈，多名示威者受傷。
警民「激戰」持續約一個多小時後，多處出現催淚白煙，吼叫聲不絕，示威者爭相走避，部份戴着疑自製防毒面罩者拾起催淚彈擲回警員防線。警民雙方多次正面衝突，示威者多以揮動雨傘、擲水樽等雜物攻擊，警員則不停施發僱淚彈和發射布袋彈及橡膠子彈。
晚上清場轉戰至灣仔
下午近五時，夏慤道一帶有示威者被驅散後又聚集，有人大叫其他示威者不要走。晚上七至八時期間，夏慤道有示威者衝入建築地盤搬出鐵枝及玻璃等，放在馬路續在路中築路障。港鐵金鐘站外亦有示威者聚集，大批防暴警員在太古廣場外佈防。現場往銅鑼灣方向有警員見示威者仍不聽勸喻疏散，曾多次向示威者舉起黑旗及再放催淚彈驅散。示威者被警員驅散至港鐵金鐘站對開，衝突暫時平息，但仍有示威者不肯離開。
至晚上十時，示威者聚集在干諾道中，有人駕車停在路中阻路。至本報截稿時，暴動未平息，最少七十二人受傷，其中二人嚴重。截止傍晚六時，醫管局表示，瑪麗醫院接收十二男三女，當中五男一女情況穩定。