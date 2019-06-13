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熱門： 逃犯條例龍和道金鐘站添華道立法會

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暴徒早有預謀掘地磚作武器

2019-06-13 列印
■有人把行人路的磚頭掘起，準備用作武器。
■示威者準備了大量鐵枝。
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　　反修訂逃犯條例集會演變成激烈警民衝突，有示威者在立法會、政總一帶擅用鐵馬等大型物件充當路障，有人把行人路的磚頭掘起，準備用作武器。另外，有駕駛人士昨天在網上發放片段，指龍翔道往觀塘方向及呈祥道一帶發現馬路上出現大量鐵片及釘，逾十輛車中招「拮爆胎」。

馬路鐵釘「拮爆胎」

　　龍翔道往觀塘方向及呈祥道一帶的馬路上，出現大量鐵片及釘。報料名司機稱，昨午行駛龍翔道往觀塘方向時，發現逾十輛車被某些東西「拮爆胎」，呼籲駕駛者小心留意。而青山公路轉出呈祥道亦有大量鐵片在馬路。

　　警員接報到場，封呈祥道往觀塘方向三條行車線，逐一將鐵片執起，暫放在肇事現場前二百米一個避車處，待相關部門清理。被鐵片刺爆車胎的車輛，事後由拖車拖走，警方在場調查事件。

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