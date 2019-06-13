﻿張建宗籲市民保持冷靜克制 林鄭含淚否認「賣港」 稱「賣咗個身畀香港」

特首林鄭月娥昨天沒有公開露面，但選擇接受無線電視專訪，指會繼續在立法會審議修訂《逃犯條例》，並沒有正面回應會否撤回相關草案。林鄭還含淚反駁有人指她「賣港」之說，形容自己「賣咗個身畀香港」。受騷亂影響，立法會宣佈押後審議修例草案。



儘管昨午起爆發嚴重警民衝突，林鄭月娥整天沒有公開見傳媒，但於昨早八時半在禮賓府接受無線電視專訪，指經數月爭議性討論，是時候在立法會讓議員表達不同意見。她承認修例有爭議是「毋庸置疑」，但沒正面回應會否撤回草案。



林鄭又以母子關係比喻政府與年輕人的關係，指不能遷就、縱容他們的任性行為及要求。回應有指她「賣港」指控時，林鄭一度落淚，表示對香港的愛令她作出不少個人犧牲，又引述丈夫林兆波曾對她說：「你點可能賣港呢？但你真係有問題，你做行政長官之後，就真係賣咗個身畀香港。」



指勿縱容年輕人任性行為



被問及有否試過有一刻思考修例是否正確？林鄭表示修例期間沒有心虛，初心仍然堅實。雖然未能答應受害人潘曉穎父母將兇手繩之於法，但已有所交代。林鄭月娥晚上再次發出錄影片段，強烈譴責示威者的暴力行為，表達意見有底線，呼籲市民和平、理性及守法。



政務司司長張建宗昨天亦沒見傳媒，只在中午過後發出錄影片段，呼籲佔據馬路的市民盡快返回行人路，使道路恢復運作，亦希望聚集市民保持冷靜克制，盡早和平散去，不要以身試法。



立法會秘書處昨早上先通知議員押後於十一時開會，其後於晚上約六時宣佈取消昨天會議，稍後會通知議員會議舉行的時間。長期留守立會外的鄺俊宇議員表示，估計有建制派議員無法進入立法會，令立法會無法運作。