﻿示威者雜物堵塞交通 警發射催淚噴劑驅散

群眾包圍立法會演變成騷亂，始於早上有示威者突然衝出龍和道及夏愨道，用鐵馬雜物堵塞交通，當中龍和道有警車被包圍，遭暴徒拍打和用衣物塞死氣喉。在情況緊急下，警方採用武力驅散，雙方爆發多次衝突，警員多次使用催淚噴劑，但終不能驅散示威者重開道路。



昨晨七時，留守立會附近的示威者多逾萬人，更有一批批穿黑衫、帶口罩的青年人到來。約七時五十分，有示威者企圖衝出龍和道，警員阻止，「速龍小隊」拘捕一名示威者後，情況進一步惡化，更多示威者衝出龍和道及夏愨道，他們搬來鐵馬、雜物堵塞交通。另有相信是反修例人士駕駛的車輛分別在金鐘道統一中心外，紅棉道近夏慤道力寶中心外，惡意堵塞道路。當時正值上班時間，大批市民被迫下車走路回公司。



示威者霸佔龍和道後，在隧道中包圍一輛警車，不斷拍打及呼喝警員下車，又用鐵馬將警車堵死，用衣物塞入死氣喉。此外，有示威者在龍和道行人路撬起大批地磚，用來投擲警員，情況進一步惡化。警方多次舉起「紅旗」後，採取暴力驅散，示威者以鐵馬築成防線阻擋，衝突維持二十多分鐘，警員將被圍困的警車救出。



夏慤道的衝突亦十分激烈，示威者搬動鐵馬、水馬擲向警方防線，並用磚塊、鐵通等雜物擲向警員，警方發射胡椒噴霧及催淚煙將示威者驅散，但無法奪回道路，雙方陷入對峙至中午。期間，有二十八條巴士線須改道，港鐵一度停止在金鐘上落客，立會原訂召開的工務小組會議亦須改期，另有多間金融機構的金鐘分店被迫停止運作。



前晚八時許，市民陸續到達政總門外，添馬公園草坪及添美道、龍和道一帶。二百名基督徒到場後為香港祈禱及唱聖歌，以緩和氣氛。另有學生和兩名友人自製英、日、韓、德、意等十多國語言的示威標語，向全世界展示反修例的訊息。徹夜留守者大都不滿政府漠視民意，認為修訂一旦通過，香港的民主自由將會喪失，因此一定要站出來，讓政府明白民意不可欺。