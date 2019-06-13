﻿部份學校考試未完 盡量照顧特殊情況 教協發動本周全港罷課 會盡快讓教師早作準備

教育專業人員協會提前宣佈，鑑於社會氣氛急劇惡化，決定發動本周全港罷課。昨天有不少中學生響應由七大專院校學生會發起的罷課，由於正值中學大考時間，不少學生罷考並到金鐘支持反修例示威。



教協原定於周六舉行集思會商討罷課的具體安排，但鑑於社會氣氛急劇惡化，昨日突然決定會發動本周全港大罷課。由於各級學校情況不同，會盡快預先通知教師，讓他們為罷課早作準備。



葉建源：罷課不罷教



教協副會長、立法會議員葉建源表示，罷課是非常複雜工程，部份學校考試未結束，會盡量照顧這個特殊情況，又強調即使罷課，亦會「罷課不罷教」。而七間大專院校學生會及個別中學生發動今日罷課，但正值大考期間，大部份分學生考完試便趕去金鐘示威。東涌嗇色園可譽中學昨日至少四十五學生罷課及罷考，有學生指校方不會設補考，當作缺席，但仍然無悔，中五的王同學說：「就算我的力量只像雞蛋這麼弱小，我仍都想用這股力量去撞政府這度高牆。」



學生罷考支持示威者



皇仁書院學生只有少量學生響應號召穿黑衣回校考試，有學生於校門派發白絲帶，有學生表示考完試後會到金鐘現場。位於中環堅尼地道的聖約瑟書院宣佈，由於交通嚴重阻塞，原定昨日舉行的中一英文科及中三數學科考試將會延期，因安全原因，校方建議學生暫時留在家中。



在中環愛丁堡廣場昨日有二百名中學生響召「香港眾志」的響召前來參加罷課，有身穿庇利羅士校服的中五學生表示，一考完試便即時趕來。她指，同學有發起罷課聯署，校方表示，在不影響學校運作及個人安全下，不反對學生校內外集會。