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﻿美股中段跌49點

2019-06-13 列印
　　美國周四股市偏軟，杜指中段報二五九九八點，跌四十九點；納指則報七七九○點，跌三十二點。

  滙控美國預託證券價格見六十四點六三港元，跌零點○七港元；騰訊則見三百三十四點三四港元，跌三港元。紐約期金報每盎司一千三百三十六點五美元，升五點三美元；紐約期油則報每桶五十一點八五美元，跌一點四二美元。
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