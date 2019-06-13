在北京，國台辦重申中國絕不容忍 「台獨」分裂勢力分裂國家。發言人安峰山於例行記者會上回應中國是否已做好 「武統」的準備，他稱國防部長魏鳳和早前於香格里拉對話上表示不惜代價一戰，是明確表達堅決維護祖國統一的立場，強調中國願意以最大誠意追求爭取和平統一，但絕不容忍 「台獨」分裂勢力分裂國家。 國台辦新聞發言人安峰山於例行記者會上回應中國是否已做好 「武統」的準備，他稱國防部長魏鳳和的講話，是明確表達堅決維護祖國統一的立場，強調中國願盡最大誠意追求爭取和平統一的前景，絕不容忍 「台獨」分裂勢力分裂國家。至於中國方面，則保留採取一切必要措施的選項，其所針對的，是外部勢力的干涉和極少...

2019-06-13