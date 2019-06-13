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﻿傳媒採訪反修例 記協：遭警粗暴對待

2019-06-13 列印
■記者在暴動中採訪，挑戰極大。
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　　香港記者協會向特首發出公開信，投訴傳媒在反修例衝突採訪中，遭受警員粗暴對待，即使表明身份仍遭噴胡椒噴霧及用盾牌警棍驅趕，導致多名記者受傷，記協已接獲具名投訴十五宗，要求林鄭介入，保障新聞採訪自由。

　　公開信稱，自六月九日以來的大型衝突事件中，收到來自前線記者的多宗投訴，包括警員指控持有效證件之記者涉嫌藏有攻擊性武器，搜查其物品；以長盾及警棍驅趕已表明身份之記者，導致多人受傷；以胡椒噴霧射向正在撤離的記者，令其背部及手部受傷；拒絕界定並公佈封鎖範圍之餘，以長盾及警棍驅趕記者；以電筒照射形式干擾記者攝影等等。
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