港人去信求英關注修例 美或重審香港自治情況

美國眾議院議長佩洛西發表聲明指，港府強推修訂逃犯條例，顯示北京想壓制香港人自由，令異見者噤聲。她認為會危及八萬五千名在港居住美國人的安全，並損害美國與香港的良好關係。一旦草案通過，美國國會會重新審視香港在一國兩制下是否享有足夠的自治。
中國外交部發言人耿爽指，香港回歸以來，一國兩制、港人治港，得到切實貫徹落實。香港事務純屬中國內政，任何國家和個人都無權干預；美方有關人士就特區修例發表不負責任的錯誤言論，對香港事務不停說三道四，表示強烈不滿和堅決反對。
有港人在網上發出公開信，要求英國外交及國事務大臣關注事件。信中指他們是一群擁有英國bno護照人士，英國有道義和責任依據《中英聯合聲明》對香港作出承擔。
英、美大型媒體均以顯著版面報道香港示威情況，並實時更新。美國有線新聞網絡（CNN）頭條標題是「示威令香港陷於停頓」（Protest brings Hong Kong to a standstill），附上警員向一名穿黃色雨衣示威者發射胡椒水劑的相片。英國廣播公司（BBC）頭條是「香港示威者包圍政府大樓」（Protesters surround government buildings in HK），而英國《衛報》、美國《紐約時報》、《華爾街日報》均有大篇幅報道。