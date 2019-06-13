港人去信求英關注修例 美或重審香港自治情況

美國眾議院議長佩洛西斥修訂逃犯條例會危及八萬五千名在港居住美國人的安全，相關草案一旦通過，美國國會別無選擇，將重新審視香港在一國兩制下是否享有足夠的自治。中國外交部發言人耿爽則批評美方有關人士就特區修例發表不負責任的錯誤言論，表示強烈不滿和堅決反對。



美國眾議院議長佩洛西發表聲明指，港府強推修訂逃犯條例，顯示北京想壓制香港人自由，令異見者噤聲。她認為會危及八萬五千名在港居住美國人的安全，並損害美國與香港的良好關係。一旦草案通過，美國國會會重新審視香港在一國兩制下是否享有足夠的自治。



中國外交部發言人耿爽指，香港回歸以來，一國兩制、港人治港，得到切實貫徹落實。香港事務純屬中國內政，任何國家和個人都無權干預；美方有關人士就特區修例發表不負責任的錯誤言論，對香港事務不停說三道四，表示強烈不滿和堅決反對。



有港人在網上發出公開信，要求英國外交及國事務大臣關注事件。信中指他們是一群擁有英國bno護照人士，英國有道義和責任依據《中英聯合聲明》對香港作出承擔。



英、美大型媒體均以顯著版面報道香港示威情況，並實時更新。美國有線新聞網絡（CNN）頭條標題是「示威令香港陷於停頓」（Protest brings Hong Kong to a standstill），附上警員向一名穿黃色雨衣示威者發射胡椒水劑的相片。英國廣播公司（BBC）頭條是「香港示威者包圍政府大樓」（Protesters surround government buildings in HK），而英國《衛報》、美國《紐約時報》、《華爾街日報》均有大篇幅報道。



