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﻿旅發局﻿﻿取消「龍舟嘉年華」﻿

2019-06-13 列印
■旅發局取消原本周五至周日舉行的「香港龍舟嘉年華」。 資料圖片
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　　香港旅遊發展局（旅發局）昨日宣佈，鑑於近日金鐘及中環一帶的情況，經過審慎考慮後，決定取消原定於本月十四日至十六日假中環海濱舉行的「香港龍舟嘉年華」。香港旅遊發展局將會透過不同的渠道，通知業界及旅客相關安排。

　　由旅遊發展局主辦的「香港龍舟嘉年華」，原定於本月十四至十六日（周五至周日）舉行，活動新增國慶紀念盃賽事，並首次加入本地潮創手作市集及街頭美食盛會；還有去年甚受歡迎的水戰區、人造沙灘及黃昏音樂會等派對元素。

　　近五千名來自十六個國家及地區的選手，共約一百八十支龍舟隊在維多利亞港較量，更包括首次參與的獲獎亞運代表隊。今年特設「中華人民共和國成立七十周年建行（亞洲）紀念盃」，由代表中國內地、香港和澳門的隊伍競逐錦標。但受反對《逃犯條例》示威活動影響，旅發局宣佈取消「香港龍舟嘉年華」活動。

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