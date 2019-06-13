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社會保障金　明可領一次性額外款項

2019-06-13 列印
　　社會福利署發言人表示，綜援受助人，以及公共福利金計劃下的高齡津貼（包括「廣東計劃」和「福建計劃」）、長者生活津貼及傷殘津貼受惠人，明日可領取一次性額外款項。將有約一百三十二萬名合資格人士，包括三十三萬名綜援受助人、五十七萬名長者生活津貼、二十八萬名高齡津貼（包括「廣東計劃」及「福建計劃」）及十五萬名傷殘津貼受惠人。

　　社署發言人表示，有關安排是二○一九至二○年度《財政預算案》所公佈的一系列利民紓困措施之一。

　　社署已獲撥款三十八點四億元實施相關安排，並將以自動轉帳方式存入合資格人士指定的銀行戶口，領款人毋須另行提出申請。

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