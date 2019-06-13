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新一期居屋收逾40萬申請

2019-06-13 列印
　　新一期居屋申請昨日截止，截至昨日下午五時，房委會樂富客務中心累計收到約共十萬份居屋及白居二申請表；網上申請則收到約十九萬六千份居屋申請及九萬七千份白居二申請，超額認購五十九倍。

　　房委會樂富客務中心派出約共二十萬○五千份申請表，當中約五萬八千份是居屋綠表和十四萬七千份是居屋/白居二白表。

　　另外，由於今次提供網上申請，房委會樂富客務中心截止前未見大排長龍。

　　新一期居屋共有六個項目，包括何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、葵涌尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及沙田旭禾苑，合共四千八百七十一個單位，實用面積二百七十六至五百六十八方呎，售價一百五十六萬至五百二十九萬元。

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